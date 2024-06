Sabato 8 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Quando una “coppia da record” non è solo un modo di dire. Tra gli atleti che si stanno allenando all’Olimpyc Training Camp ci sono anche il velocista canadese Andre De Grasse, oro nei 200 a Tokyo e vincitore di sei medaglie olimpiche, e Nia Ali, ostacolista statunitense, argento a Rio 2016, campionessa mondiale dei 100 metri ostacoli a Doha 2019 e due volte campionessa mondiale indoor. I due super atleti sono colleghi di allenamento sulla pista del Guidobaldi, entrambi all’interno del gruppo di coach Rana Reider, ma sono anche e soprattutto una coppia nella vita, dalla cui unione sono nati due bambini, un maschietto e una femminuccia.

Nia Ali, subito dopo gli allenamenti mattutini a bordo Velino, si rilassa a piedi nudi nel prato e mostra sul telefonino le foto dei piccoli Titus, Kenzo e Yury, il primo avuto con l’ostacolista Michael Tinsley, gli altri due con De Grasse. Un amore nato sulle piste d’atletica - manco a dirlo - tra una gara e l’altra. «In realtà ci conosciamo dai tempi della scuola, alla University of Southern in California correvamo nella stessa squadra scolastica - dice la coppia - solo anni dopo abbiamo avuto modo di approfondire la nostra amicizia, poi è sbocciato l’amore». Nessuno dei due campioni - De Grasse è considerato uno degli atleti più importanti di sempre, la Ali ha corso i cento sotto i 12″60 a meno di un anno dalla nascita del terzo figlio dopo quasi due anni di stop per le due ultime gravidanze - era mai stato a Rieti.

La prima volta. «È la prima volta per entrambi. Siamo molto stupiti dalla tranquillità che si respira, non ce lo aspettavamo: questo contesto aiuta a prepararsi al meglio soprattutto in vista di gare importanti. Qui è tutto molto bello». Per gli atleti che si stanno preparando in città in vista delle Olimpiadi di Parigi, il refrain è sempre lo stesso: «Clima ideale, ottimo cibo, una città che consente di non avere distrazioni». In effetti, oltre a qualche sporadico curioso, a ridosso del Guidobaldi c’è tutto il relax possibile per allenarsi con la massima concentrazione. Spostamenti veloci, zero smog, buon cibo, cittadini che convivono in tutta normalità con i grandi campioni, forse neppure li conoscono. Un’atmosfera che in patria, per i coniugi De Grasse-Ali, sarebbe solo un sogno. Seduti all’ombra dei gazebo, la coppia parla di un’organizzazione familiare difficile, ma non impossibile: «I bambini sono rimasti a Los Angeles, dai nonni, dalle nostre rispettive famiglie. Hanno la scuola da frequentare, le loro attività, come noi abbiamo i nostri ritmi. Il più grande ogni tanto ci vede in gara attraverso la televisione, gli altri sono ancora troppo piccoli». E naturalmente c’è la tecnologia, che aiuta seppur a distanza a vedersi tutti i giorni.

I bisticci. Come coppia, si bisticcia per questioni sportive? Andre De Grasse ci ride: «Mai, se capita di avere qualche piccolo diverbio tra moglie e marito, non è per questioni di lavoro». Un equilibrio familiare che a noi appare quasi ingestibile visti i ritmi di vita e gli spostamenti dei due campioni, e una forma fisica pazzesca per Nia Ali, tornata a primeggiare a pochissimo tempo dai parti. Tornano alla mente le celebri foto che la ritraggono felicissima sul campo di gara, bandiera statunitense sulle spalle e bimba più piccola in braccio, oppure dopo la medaglia d’argento di Rio 2016, festeggiata dal figlio Titus che ai tempi aveva solo un anno e tre mesi.

Supermamma. Una giovane supermamma che vive tutto con estrema semplicità, soprattutto con un sorriso e un modo di fare alla mano che ti sembra di conoscerla da sempre. Si sistema i capelli per una foto in posa con il marito e ringrazia in italiano, usando le poche parole apprese in questi giorni. «Conciliare tutto è difficile, ma non impossibile, siamo felici della nostra vita», spiega Nia Ali. Nessun ostacolo familiare rappresentato da fatica, stress da gara o distanze a volte oceaniche. E se lo dice lei, che gli ostacoli se li mangia a colazione...