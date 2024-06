Cristian, Bianca e Patrizia sono finiti in una trappola mortale. Le immagini, e anche i video, ingannano. Potrebbe sembrare semplice scappare, ma non lo era. Chi conosce il posto sa i pericoli del Natisone. Mentre per tre ragazzi che scendono un sentiero per qualche foto per la prima volta non è così. Ecco la ricostruzione della dinamica.

Natisone, due operai sono scesi per salvare i ragazzi. «Cristian ha provato a raggiungerli, ma è tornato indietro». Cosa è successo