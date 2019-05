© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere ha concluso ieri il campionato di Eccellenza con la vittoria per 2-1 sul Civitavecchia mantenendo quel secondo posto in classifica che permetterà alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di disputare i playoff per la serie D. Per lunghi tratti della stagione i biancoblu hanno dominato il girone A e la promozione alla categoria superiore poteva avvenire direttamente ma alcune battute a vuoto hanno precluso questa possibilità favorendo alla fine il Team Nuova Florida che ha conquistato il titolo ed il conseguente passaggio in D. Abbiamo ascoltato il parere del difensore Francesco Nardi.«E’ un risultato sicuramente positivo e fin dall’inizio della stagione il fatto di poter conquistare nel nostro girone la piazza d’onore non era stato sottovalutato. La gara di ieri col Civitavecchia è stata gestita nel modo migliore e siamo stati bravi a cogliere una vittoria importantissima».«Assolutamente no! Ci stiamo già preparando a questo evento con la massima concentrazione e non c’è tempo per recriminare o per altre discussioni. Aver raggiunto i playoff per tentare la scalata alla serie D è un traguardo ricco di prestigio e di altrettanta responsabilità: un traguardo conquistato con pieno merito da tutto il gruppo che per l’intera stagione non ha mai mollato, neanche nei momenti difficili».«Certamente, siamo sempre stati uniti ed il merito è di tutti: del gruppo di giocatori, del mister, del direttore sportivo, del presidente e di tutto lo staff tecnico-dirigenziale. Ognuno ha recitato un ruolo importante e siamo orgogliosi di questa Valle del Tevere!».«Ringrazio la dirigenza per questo riconoscimento, avuto ieri insieme ai compagni Fabrizio Bianchi e Stefano Grizzi con la stessa motivazione mentre il nostro bomber Giuseppe Danieli è stato premiato per gli oltre cento gol messi a segno con la maglia bioancoblù. Sono gesti che fanno piacere e ne sono orgoglioso».«Il risultato scaturirà al termine del doppio confronto andata-ritorno e queste partite hanno sempre una storia a sé. Di sicuro ce la metteremo tutta, oggi più che mai!».