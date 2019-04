IL COMMENTO

RIETI - Turno infrasettimanale per il campionato regionale di Eccellenza con la Valle del Tevere che batte per 4-2 l'Unipomezia e mantiene il secondo posto in classifica a due punti dalla capolista Team Nuova Florida.La formazione guidata da Stefano Scaricamazza parte subito all'attacco e dopo trenta secondi colpisce la traversa con un gran tiro di Hrustic servito da Manga. L'Unipomezia risponde al 12' con una punizione di Morelli che lambisce la base del palo ed al 17' approfitta di una palla persa dai difensori della Valle del Tevere ed in contropiede passa in vantaggio con Gaspari. Il gol subìto scuote i padroni di casa che dopo tre minuti pareggiano con Macrì su assist di Gomez: lo stesso Gomez (selezionato da Marco Ippoliti per il prossimo Torneo delle Regioni) porta i biancoblu al sorpasso con una splendida azione personale al 27' e realizza la rete del 3-1 al 36' deviando di testa alle spalle di Esposito un pallone proveniente da calcio d'angolo.Il 4-1 arriva al 19' della ripresa ed e' la tripletta di giornata di Gomez (che a fine gara porterà con sè il pallone-ricordo) ed al 40' Diana sigla il secondo gol degli ospiti approfittando di un rinvio sbagliato degli avversari.«Una vittoria bella e importante per un riscatto immediato dopo la sconfitta di Monterotondo. La pausa ci servirà per prepararci al meglio alle ultime tre partite dove si combatterà per ottenere il massimo».: Aniello 6, Hrustic 7, Grizzi 6, Fiorentini 6 (30'st Lelli ng), Bianchi 6, Passiatore 6 (28'st Nardi ng), Macrì 7 (30'st Ceccarelli ng), Gomez 8 (19'st Pileri 6), Danieli 6.5, Jammeh 6.5 (19'st Giurato 6), Manga 6. A disp. De Vellis, Paletta, Galanti, Mamarang. All. Scaricamazza: Esposito 5, Ilari ng (22'pt Matano 6), Casciotti 6, Ibojo 6, Franceschi 5.5, Gaspari 6.5 (25'st Cerro ng), Porzi 5.5 (32'st Mizzoni ng), Felici 5.5 (18'st Diana 6.5), Delgado 6, Valle 6, Morelli 6.5 (25'st Abate ng). A disp. Gallo. All. Grossi: Bartocci di Roma2 (Lanzellotto di Roma2 e Corsini di Roma1): 17' pt Gaspari; 21' pt Macrì; 27' pt, 36' pt, 19' st GomezAlmas Roma-Campus Eur 3-2Atletico Vescovio-Montespaccato 1-0Bricofer Casal Barriera-Cynthia 3-2Civitavecchia-Real Monterotondo 0-1Eretum Monterotondo-Montalto 2-0Sporting Genzano-Astrea 1-0Villalba OM-Ronciglione United 0-0Team Nuova Florida 64Valle del Tevere 62Real Monterotondo 59Astrea 57Eretum Monterotondo 49Montespaccato 47Unipomezia 43Sporting Genzano 42Campus Eur 39Bricofer Casal Barriera 38Villalba OM 35Cynthia 32Atletico Vescovio 28Montalto 27Civitavecchia, Ronciglione United 25Almas Roma 16