LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Real Monterotondo

Arbitro

ALTRE GARE, XIII GIORNATA (ore 11)

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI – Dopo due domeniche di sosta forzata (la prima per la sospensione dei campionati regionali in seguito all’aggressione subìta dall’arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino e la seconda per l‘impraticabilità del campo di Genzano dove avrebbe dovuto incontrare il Cynthia), la Valle del Tevere tornerà in campo domani alle 11 nella tredicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza ospitando al Comunale di Forano il Real Monterotondo.Un incontro di cartello considerando che la formazione guidata da Stefano Scaricamazza, con 21 punti, occupa il terzo posto in classifica (con una gara da recuperare) mentre quella allenata da David Centioni è attualmente al secondo posto con 24 punti. La Valle del Tevere, dopo la sconfitta subìta dal Sora domenica scorsa ad opera dell’Ottavia nel girone B, rimane l’unica squadra imbattuta nei due gironi dell’Eccellenza laziale e tornerà in campo mercoledì 5 dicembre alle 14.30 al Comunale di Forano nella gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia contro la Boreale Don Orione (all’andata i sabini si sono imposti per 2-0).«Una partita di grande importanza contro una formazione che sta disputando un ottimo campionato sotto la guida di un tecnico esperto come David Centioni e che punta alle posizioni di vertice del girone A. Per noi si prospetta un periodo molto impegnativo: dopo la gara di domani affronteremo mercoledì la Boreale in Coppa Italia e domenica prossima la trasferta sul campo dell’Unipomezia ma siamo pronti e determinati ad affrontare ogni ostacolo come si conviene».: Aniello, Paletta, Passiatore, Gomez, Bianchi, Fiorentini, Macrì, Hrustic, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza: Santi, Bostan, Giuliani, Politanò, Albanesi, Lalli, Sofia, Abbondanza, Pascu, Collacchi, Lupi. All. David Centioni: Di Palma di Cassino (Gookooluk e Gentilezza di Civitavecchia)Almas Roma-AstreaAtletico Vescovio-Campus EurBricofer Casal Barriera-MontespaccatoCivitavecchia-Cynthia (alle 14.30)Eretum Monterotondo-Città di PalombaraSporting Genzano-MontaltoTeam Nuova Florida-Ronciglione UnitedVillalba OM-UnipomeziaAstrea 25Real Monterotondo 24Valle del Tevere (*), Eretum Monterotondo (*) 21Team Nuova Florida (**), Montespaccato, Sporting Genzano 20Montalto 19Unipomezia 16Cynthia (*) 15Campus Eur 14Almas Roma (*)12Città di Palombara, Ronciglione United, Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 11Atletico Vescovio 9Civitavecchia 7(*) una gara da recuperare(**) due gare da recuperareNona presenza stagionale nel campionato di Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone B dirigerà Lavinio Campoverde-Arce 1932 coadiuvato da Zoni di Roma1 e Caprari di Roma1.