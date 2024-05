Poggio Fidoni, a gennaio 2025 il rientro in classe degli studenti della scuola Di Marzio

RIETI - Si è tenuta ieri, martedì 21 maggio, presso la sala parrocchiale di Poggio Fidoni, un’assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione comunale per aggiornare la cittadinanza sull’iter della scuola Di Marzio e su altre vicende riguardanti la frazione.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, gli assessori ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e alle frazioni Fabio Nobili, l’assessore regionale del Lazio ai lavori pubblici e alle politiche di ricostruzione Manuela Rinaldi, il dirigente del V Settore del Comune di Rieti, Luciano Di Mario, e la Dirigente scolastica dell’I.C. Pascoli, Anna Maria Renzi.

L’assessore regionale Rinaldi ha spiegato ai presenti che, attraverso l’approvazione del programma di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per la rigenerazione urbana, è stato finanziato dalla Regione Lazio con circa 300.000€ l’intervento per il rinforzo strutturale della scuola di Poggio Fidoni “Lorenzo Di Marzio”. Il Sindaco e gli amministratori comunali hanno aggiunto che, a valle del finanziamento, gli uffici comunali hanno proceduto con grande velocità all’espletamento dell’intero iter burocratico fino ad arrivare all’affidamento della progettazione esecutiva che consentirà quindi di effettuare i lavori negli ultimi mesi del 2024 con la stima del ritorno in classe degli alunni alla Di Marzio previsto dopo le vacanze di Natale e quindi nel mese di gennaio 2025.

La dirigente scolastica ha sottolineato il forte apprezzamento di tutte le famiglie coinvolte nel trasferimento temporaneo degli alunni della Di Marzio presso il complesso della scuola L.Radice e la sinergia con l’Amministrazione comunale che ha consentito che il trasferimento stesso avvenisse senza alcuna interruzione dell’offerta didattica e con il massimo supporto per tutti i servizi correlati, dal trasporto alla mensa.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per l’assessore Chiarinelli per aggiornare la cittadinanza sull’ampliamento del cimitero di Piani Poggio Fidoni per il quale è stato approvato il progetto di fattibilità per un investimento complessivo del Comune di circa 400.000€ che consentirà la realizzazione di 100 loculi, tombe di famiglia e loculi per l’ossario.