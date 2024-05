Il 24 maggio sarà presentato a Terni il libro di Ciandrha Lorenzetti “Moresca. Storia sociale di una danza armata”

RIETI - Venerdì 24 maggio alle 16,30 nella sala multimediale della biblioteca comunale di Terni si terrà la presentazione del libro di Ciandrha Lorenzetti "Moresca. Storia sociale di una danza armata", edito dalla casa editrice Il Formichiere di Foligno che ripercorre le vicende storiche e antropologiche di questo rituale analizzandone la presenza in vari paesi del mondo ed in particolare del reatino. E' infatti qui, a Contigliano, così come a Paganico, Rivodutri e nel Cicolano che, in forme diverse, questa danza è stata storicamente presente.



Il termine Moresca indica un complesso di manifestazioni culturali molto diverse tra loro la principale delle quali è una danza armata combattuta tra cristiani e mussulmani. Per meglio comprendere questo rituale nel libro si ripercorrono storicamente le tappe in vari Paesi del mondo, esaminando i contesti in cui questa danza viene praticata.

Contestualmente si è cercato di ricostruirne la storia nei luoghi in cui essa è andata perduta, e di studiarne le caratteristiche lì dove tutt'ora sopravvive. Ci siamo interrogati sulle origini di questa danza ritenendo la lotta tra mussulmani e cristiani una storicizzazione di arcaiche danze rituali fondate sull'opposizione tra "bene" e" male".

Dopo i saluti della direttrice della biblioteca Franca Nesta, la presentazione sarà introdotta dal professor Marco Venanzi e accompagnata dalle esecuzioni di Moresche da parte del gruppo Musicalia. Sarà presente l'autrice che illustrerà attraverso le immagini il suo lavoro.