I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Astrea

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Valle del Tevere conquista con un rotondo punteggio il primo successo in casa della stagione 2018/2019 battendo per 4-0 i ministeriali dell'Astrea nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia.La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, in virtù del pareggio per 2-2 conseguito all'andata, accede così al turno successivo in una giornata di grazia per Igor Giurato che realizza una tripletta.La partita ha inizio con un quarto d'ora di ritardo a causa di un incidente stradale lungo il percorso che ha rallentato il traffico (compreso il pullman della squadra romana) e sono gli ospiti a rendersi pericolosi con due tiri di Petitta al 3' ed al 4' respinti con bravura da Aniello. Al 10' la Valle del Tevere passa un vantaggio al termine di un'azione in velocità partita da Mamarang e proseguita da Marvelli che serve sotto rete alla perfezione Giurato la cui deviazione batte Mercadante. Al 36' viene annullato un gol a Nocelli, oggi capitano, per fuorigioco di Fusaroli e nei minuti finali della prima frazione di gioco arrivano altre due reti di Giurato: al 38' con un gran tiro in diagonale dalla linea di fondocampo ed al 40' ancora su cross di Marvelli.Nel secondo tempo il portiere ospite respinge al 3' una conclusione di Giurato ed al 6' lo stesso portiere precede in uscita un'incursione di Pileri. La gara non ha più storia e gli unici sussulti scaturiscono da tre espulsioni: al 20' di Manga per doppia ammonizione ed al 25' di Hrustic e Petitta per scorrettezze reciproche. Al 39' arriva poi il quarto gol della Valle del Tevere con un tiro di Gomez deviato da un difensore avversario.«Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio ma poi siamo stati bravi ad indirizzare la gara sul binario giusto cogliendo un bel successo che ci auguriamo di ripetere fin da domenica prossima».: Aniello 7, Galanti 6.5, Bianchi 6.5, Mamarang 6.5 (19' st Lelli 6), Nocelli 7, Fusaroli 6.5, Marvelli 8 (10' st Jammeh 6.t), Hrustic 5, Giurato 9 (23' st Paletta 6), Pileri 6.5 (23' st Gomez 6.5), Manga 5. A disp. De Vellis, Passiatore, Fiorentini, Grizzi, Danieli. All. Scaricamazza: Mercadante 5.5, Dolce 5.5 (27' st Mastrecchia 5), Tagliaferri 5, Aureli 5, Parmigiani 6, Mileto 5, Odorisio 5, Aglietti 5 (7'st Botti 6), Amico 5.5, Rondoni 6 (14' st Pioli 5), Petitta 5. A disp. Hoffmann, Cruciani, Dionisi, Mollo, Fratini, Di Iorio. All. Mastrodonato: Sgro di Albano Laziale (Jorgji di Albano Laziale e Di Giovenale di Viterbo): 10' pt, 38 'pt, 40' pt Giurato, 39' st Gomez: espulsi al 65' Manga (V) per doppia ammonizione, al 70' Hrustic (V) e Petitta (A) per reciproche scorrettezze; angoli: 3-5; spettatori: 80 circa.