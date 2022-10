Dionisi-gol, l'Ascoli “affonda” il Venezia (2-0). Per l'attaccante quarto gol consecutivo: ora in B sono 116

RIETI - Dionisi apre, Collocolo la chiude e l'Ascoli sbanca pure il "Penzo" di Venezia, battendo i lagunari per 2-0 risalendo la china fino al settimo posto in classifica, in piena zona playoff.

Per l'attaccante reatino, al suo quarto centro consecutivo in stagione, si tratta del gol numero 116 in serie B ed è sempre di più il giocatore ancora in attività, col maggior numero di reti segnate in cadetteria. In sequenza, Federico Dionisi ha segnato il suo primo gol stagionale contro il Modena (2-1 per i bianconeri), ripetendosi poi sette giorni più tardi al San Nicola di Bari nel 2-0 inferto ai galletti pugliesi. Rimasto a secco in Coppa Italia contro la Samp - Bucchi lo ha tenuto in panchina - il bomber è tornato a colpire martedì scorso al "Del Duca" nel 2-1 vincente contro il Cagliari e poi, come detto, oggi 29 ottobre, a Venezia.