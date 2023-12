La cocaina in un set di pentole, arrestata casalinga pusher ad Ascoli: 4 chili di droga valgono 300mila euro

CUPRA MARITTIMA - Da Malpensa alle Marche, 4 chili di cocaina purissima proveniente dall'Ecuador nascosti nel doppiofondo di un set di pentole. La Guardia di Finanza di Varese ha arrestato in flagranza una casalinga pusher a Cupra Marittima dopo avere seguito il percorso del corriere dalla Lombardia fino alla provincia di Ascoli.

Cocaina nelle pentole, la vicenda

La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa proveniente dall’Ecuador, è stata intercettata dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa durante l'ispezione di un pacco contenente un set di pentole apparentemente insospettabile.

L'intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente più di quattro chili di cocaina e di arrestarne l’importatrice. Nel corso della perquisizione domiciliare la Finanza ha anche rinvenuto dell’hashish, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati.

Il Gip di Fermo ha convalidato l’arresto in flagranza della donna disponendo la misura cautelare dell’indagata in carcere. Dai 4 chili di cocaina sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 6mila dosi per un profitto illecito di almeno 300mila euro.