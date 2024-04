Ternana-Ascoli, si acccende la sfida

La chiamano anche «l'altro derby». Ternana-Ascoli è una partita sentita quasi come il derby umbro per eccellenza, con il Perugia. L'attesa per la sfida di sabato 27 aprile tra le due squadre cresce. Non solo per come è sentita dai tifosi, ma per la posta in palio. Tutte e due le squadre si giocano al Liberati mezza salvezza. Ci arrivano entrambe in emergenza, non solo di punti in classifica ma anche di uomini, con tante assenze.

I tifosi ternani scalpitano, mentre per molti di quelli ascolani venire a Terni sarà impossibile, potendo andare nel settore ospiti solo i sostenitori bianconeri con la "fidelity card", quella che prima si chiamava tessera del tifoso. A Terni è già caccia ai biglietti. Nel tardo pomeriggio del secondo giorno era stata superata la quota 1.200 e si attende un'impennata di vendite. Si comprano nelle rivenditorie autorizzate e sul circuito online. La società permette a chi ha la Tessera club 1925 legata all'applicazione per i cellulari di spendere 5 euro in tutti i settori, con la possibilità di avere anche un biglietto omaggio a chi ha tessera e abbonamento. L'ambiente rossoverde chiama a raccolta il tifo, nella partita in cui la squadra di Roberto Breda, vincendo, potrebbe compiere un primo vero balzo verso il raggiungimento della salvezza. Attraverso il passaparola e anche con messaggi e appelli social, i tifosi e i gruppi organizzati chiedono alla Terni sportiva di venire allo stadio. Tanti vorrebbero pure organizzarsi per fare sentire il loro calore alla squadra negli allenamenti con bandiere e striscioni, ma in questa settimana si lavora solo a porte chiuse.

Breda tiene i calciatori lontani da clamori. Chissà, però, che non si organizzi qualcosa per il pomeriggio del venerdì quando la squadra sarà in ritiro in albergo, o anche per il sabato mattina.

Si sta anche attivando la macchina dei controlli e della sicurezza. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nel ritenere questa partita come a rischio, nella sua determina non solo ha limitato l'accesso dei tifosi ascolani solo ai tesserati, ma impone di rafforzare le misure di sicurezza, del servizio degli steward e delle attività di controllo e prefiltraggio. Già se ne è parlato in una riunione in prefettura del Gruppo ordine e sicurezza (Gos). Controlli, in occasione della partita, anche nelle vie intorno allo stadio e sulle strade di transito dei sostenitori avversari. L'imposizione agli ascolani del possesso della tessera del tifoso, per di più solo se sottoscritta prima del 17 aprile, attirerà pochi sostenitori ospiti. L'evento è limitato a 338 ascolani, cioè gli attuali possessori. Impossibile che arrivino tutti. In due giorni di prevendita, nel settore ospiti della Curva Ovest risultavano ancora venduti una trentina di biglietti.

Mentre la Terni sportiva si prepara alla partita, la squadra continua ad allenarsi in segreto. Breda sta molto probabilmente studiando nuove soluzioni tattiche. Qualcosa, sabato, si potrebbe già vedere. Nella difesa decimata dagli infortuni, c'è almeno il recupero di Fredrik Sørensen. Lui, Christian dalle Mura, Gabriele Boloca e Lorenzo Lucchesi saranno i quattro moschettieri della retroguardia. Tre giocheranno dall'inizio. Sempre che non si cambi modulo.