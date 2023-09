Malore in casa ad Ascoli, morto Yuri Gabrielli: «il gigante buono» aveva 32 anni

Lo chiamavano il "gigante buono", per la sua stazza imponente e per il suo animo gentile: purtroppo, Yuri Gabrielli, calciatore del Borgo Solestà (club DCPS delle Marche, in provincia di Ascoli) è scomparso improvvisamente per un malore. Aveva 32 anni. Dopo essere stato con gli “Amici Disparati” l’improvviso malore in casa. Il ricordo Yuri era anche un amico della Locanda del Terzo Settore, Centimetri Zero, di Pagliare che lo ricorda per la sua bonomia.

Yuri, un ragazzone benvoluto da chiunque lo conoscesse, si è avvicinato allo sport facendo basket.