Coronavirus, videomessaggio di FaraMerita: «Situazione grave: servono più controlli e preparsi al piano vaccinale»

RIETI - Covid: vista la situazione emergenziale che si sta registrando in queste ore a Fara Sabina, con i contagi arrivati a quota 132, il gruppo consiliare FaraMerita pubblica un video sulla pagina facebok del gruppo consiliare che vuole fornire dati alla popolazione e con il quale si chiede al sindaco in qualità di Fara Sabina “maggiori controlli – come dice Franco Cipriani - sul territorio e l’assunzione di scelte magari impopolari ma indispensabili ad oggi per la salvaguardia della salute pubblica”.

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus: altri 71 contagi a fronte di 70 guariti ma ci sono altri... RIETI Torna a respirare grazie alla teleriabilitazione RIETI Gli effetti del Covid sul lavoro a Rieti e Provincia. Paolucci (Uil):...

A parlare sono Vincenzo Mazzeo, Lara Scipioni e Franco Cipriani, quest’ultimi nel doppio ruolo di consiglieri e medici. Pongono l’attenzione anche sulla necessità, sottolineata da Scipioni “per il Comune di Fara di farsi trovare pronto per la campagna vaccinale, studiando un piano che coinvolga le risorse locali, non solo mediche, e reperisca spazi per eseguirla”. Mazzeo chiede, infine, “al sindaco decisioni urgenti" e sottolinea l'importanza di dare corso al "fondo pandemia per effettuare tamponi e sanificazioni frequenti alla luce di dati ancora in salita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA