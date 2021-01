RIETI - Coronavirus: altri 71 contagi a fronte di 70 guariti ma ci sono altri due decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 71 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (22) – Cittaducale (3) – Configni (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (11) – Fiamignano (3) – Forano (1) – Greccio (1) – Magliano Sabina (1) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (4) – Pescorocchiano (6) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Toffia (3) - Torricella in Sabina (3).

Si registrano 70 nuovi guariti: (25) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (3) Borgorose – (3) Cantalice - (1) Casaprota – (2) Casperia – (2) Cittaducale – (1) Configni – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Leonessa – (4) Magliano Sabina – (2) Mompeo – (2) Montopoli in Sabina – (2) Orvinio – (2) Pescorocchiano – (3) Petrella Salto – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (2) Scandriglia – (2) Torricella in Sabina – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti:237.

Numero totale tamponi: 39.234.

Si registrano due decessi: una donna di 78 anni (OGP Terni), un uomo 86 anni (presso proprio domicilio).

Totale positivi in provincia di Rieti:1078.

