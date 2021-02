Coronavirus: i nuovi positivi sono 16 ma ci sono 21 guariti e non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: 16 nuovi positivi a fronte di 21 guariti e non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 16 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (5) – Amatrice (5) – Borgorose (1) – Contigliano (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (2).

Si registrano 21 nuovi guariti: (7) Rieti – (1) Antrodoco – (2) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Fara in Sabina - (1) Fiamignano – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Rocca Sinibalda – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 465 e il numero totale dei tamponi: 48.662.

Il totale positivi in provincia di Rieti scende a 653.

