RIETI- Invece di stare in isolamento, va al supermercato. È successo ieri mattina a Cantalupo in Sabina. Ora la donna, moglie dell’uomo risultato positivo al Covid-19, e attualmente negativa al tampone rischia di essere denunciata dai carabinieri per aver violato l’obbligo di quarantena per ragioni sanitarie.

Nel frattempo sono in atto su tutto il territorio provinciale controlli delle forze dell'ordine per il rispetto del decreto governativo che limita gli spostamenti a ragioni lavorative, di necessità e salute, previa autocertificazione in caso che avvengano fuori dal comune di residenza.

Coronavirus, Rezza (Iss): «Prossimi 14 giorni saranno cruciali». Il paziente zero proviene dalla Germania

Coronavirus a Messina, il sindaco chiude tutte le attività fino al 3 aprile: «Abbiamo solo 10 posti in terapia intensiva»



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA