Covid-19: altri due casi, uno a Sora l'altro ad Isola del Liri. Nel primo caso si tratta di una donna di 68 anni risultata positiva al tampone; è stata trasferita nella notte all'ospedale Spaziani di Frosinone per essere successivamente portata, pare, allo Spallanzani di Roma. In queste ore invece è in corso il trasferimento di una seconda persona di Isola Liri, anche essa positiva al tampone, che verrà trasferita in ambulanza nell'ospedale per malattie infettive della capitale.

Ultimo aggiornamento: 13:07

