Cambia la patente a punti per i cantieri. Dai requisiti autocertificati alle decurtazioni ridotte per infortuni che comportino inabilità, passando per la possibilità di crediti aggiuntivi oltre al punteggio iniziale e l'estensione ad altri settori oltre all'edilizia, numerose modifiche sono state apportate alla soluzione pensata dal governo dopo la tragedia dell'Esselunga a Firenze per mettere un argine alle morti sul lavoro. Novità, queste, che sono però state bocciate da opposizioni e sindacati, scesi in piazza ieri per gridare basta alle troppe morti bianche.

Sicurezza sul lavoro, in arrivo la stretta nel dl Pnrr: multe più salate e patente a punti estesa in altri settori