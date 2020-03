Coronavirus, in Europa ​8.589 casi e 87 morti (escluso il dato italiano). Il dettaglio

Coronavirus, il contagio continua a diffondersi in Europa, dove il numero di casi continua a crescere. Il maggior focolaio di contagi resta l'Italia con 10.149 positivi (dati comunicati ieri dalla Protezione Civile). Il totale del continente (Italia esclusa) al momento è di 8.589 casi: con l'Italia, si raggiunge quota 18.738. Le morti, invece, sono 632 in Italia e 87 nel resto dell'Europa, per un totale di 719 persone.

Ecco il dettaglio dei contagiati, stato per stato.

Francia 1.784 contagi, Spagna 1.730, Germania 1.574, Svizzera 491, Olanda 382, Gran Bretagna 382, Svezia 355, Belgio 267, Norvegia 401, Austria 206, Denimarca 340, Grecia 89, Islanda 81, San Marino 60, Repubblica Ceca 63, Finlandia 40, Portogallo 41, Irlanda 34, Russia 20, Polonia 25, Romania 25, Slovenia 34, Georgia 23, Croazia 15, Estonia 13, Azerbaigian 11, Ungheria 12, Albania 10, Bielorussia 9, Lettonia 8, Lussemburgo 7, Slovacchia 7, Bulgaria 6, Malta 5, Macedonia 7, Bosnia 5, Cipro 3, Andorra 1, Armenia 1, Santa Sede 1, Liechtenstein 1, Lituania 3, Moldova 3, Monaco 1, Serbia 12, Ucraina 1.

Ecco il dettaglio delle morti, stato per stato.

Spagna 37 morti, Francia 33, Gran Bretagna 6, Olanda 4, Svizzera 3, Germania 2, San Marino 2.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, Rezza (direttore malattie infettive): «Prossimi 14 giorni saranno cruciali»





Mappa realizzata da Johns Hopkins University

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA