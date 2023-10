Coppa, l'Amatrice Rieti conquista gli ottavi: battuta l'Astrea 1-0. Decisivo il rigore di Monaco di Monaco. Foto

RIETI - L’Amatrice Rieti ritrova il gol, torna alla vittoria ma soprattutto coquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo l’Astrea col punteggio di 1-0.

Al “Manlio Scopigno” va in scena il return match della gara giocata due settimane prima a Roma e stavolta a deciderla è un altro ‘reatino d’adozione’ come Mario Monaco di Monaco che all’82’ trasforma con freddezza un calcio di rigore fischiato proprio per l’atterramento in area dello stesso capitano amarantoceleste.

Nel complesso una partita ‘bloccata’ e avara di emozioni, che l’Amatrice Rieti ha giocato attuando un turnover quasi integrale lasciando solo Fiscaletti e Filosa tra i titolarissimi, con l’Astrea che a metà della ripresa ha provato a far pendere dalla propria parte (ma invano) cambiando atteggiamento tattico e uomini offensivi.

LA CRONACA

Come detto, primo tempo senza grossi sussulti e 45’ di assoluto tatticismo che ha prodotto uno zero a zero prevedibile.

Nella ripresa, invece, al 3’ Fiscaletti costringe Costanzo a smanacciare in corner per evitare che la palla finisca in rete.

Al 5’, come detto, l’Astrea cambia tutto l’attacco inserendo Castro e Trubiani per provare a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Ma a parte la conclusione da fuori di Corbo, al 12’, la partita resta bloccata sulla perfetta parità. Alla mezz’ora Giovannini lascia sul posto due avversari, entra in area e al momento del tiro cade in area sulla pressione di un avversario: appare a tutti rigore, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste dei padroni di casa.

Nel finale l’Astrea avanza un mediano, passando al 3-4-3 cercando di creare maggior pressione alla difesa amarantoceleste, ma senza mai trovare lo specchio della porta.

Al 37’ Santarpia mette giù in area Monaco di Monaco, stavolta l’arbitro è ben appostato e indica il dischetto: dagli undici metri va lo stesso attaccante partenopeo che indovina l’angolino alla sinistra del portiere per l’1-0.

IL TABELLINO

Amatrice Rieti (4-2-3): Pezzotti; Grassi (26’st Sciarra), Filosa (1’st Scipioni), Di Francia, Boncompagni; Fiscaletti, Battisti (46’st Campanelli), Di Nicola; Tiraferri (20’st Giovannini), Monaco di Monaco, Yakovlev (1’st Donatangelo) . A disp.: Egidio, De Fato, Mattei, Rossi. All.: Angelone.

Astrea (4-4-2): Costanzo; Aniello, Dionisi (30’st Raho), Amoroso, Santarpia; Corbo, Bonavolontà (43’st Dal Monte), Di Rauso, Carloni (5’st Trubiani), Mastromattei (5’st De Marco); Cioffi (5’st Castro). A disp.: Scarano, Cameli, Anile, Accetta. All.: Di Renzo.

Arbitro: Madonna di Civitavecchia (Gookoluk-Arcidiacono).

Marcatore: 37’st Monaco di Monaco (rig.),

Note: ammoniti: Monaco di Monaco (AR), Di Renzo all. Astrea per proteste. Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 2’pt, 5’st.