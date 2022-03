Cantalice infila il poker: Casal Barriera ko 1-2 e zona playout a -2. Patacchiola: «Molto contenti»

RIETI - Nel finale di stagione il Cantalice ritrova un grande Mario Monaco: il numero nove fa doppietta sul campo del Casal Barriera trascinando i suoi al poker di vittorie consecutive: termina 2-0. I biancorossi rimangono in terzultima pozione a +6 dalla rispettiva avversaria ma a -2 dalla Vigor Perconti sconfitta in casa dello Sporting Ariccia e compagine che al momento occupa l’ultimo posizionamento utile per disputare i playout.

La gara

Assenti alla gara Agnesi e Beccarini. Cantalice che si presenta sul campo del Casal Barriera obbligato a strappare i tre punti.

Ponti via, il Cantalice parte forte, tiene il pallino del gioco e spinge in avanti. Intorno al 15’ un cross di Mostarda in area colpisce il braccio di un giocatore di casa. Per il direttore di gara è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Monaco che non sbaglia portando i suoi sull’1-0. Pochi minuti più tardi, intorno alla mezz’ora su un contropiede del Cantalice è ancora Monaco a mettere la sua firma. La sua doppietta personale sigla anche il 2-0 del Cantalice. Nei restanti minuti di gioco i reatini non subiscono nulla.

Nella ripresa ospiti che scendono in campo con la stessa mentalità riportata nel corso del primo tempo ma al 20’ le beffa: Mostarda viene espulso per doppia ammonizione e la gara prosegue in inferiorità numerica. Il Cantalice soffre e poco più tardi subisce il gol del Casal Barriera che accorcia le distanze. Nel finale biancorossi che soffrono ma tengono il risultato.

Le dichiarazioni

L’allenatore Simone Patacchiola «Siamo molto contenti del risultato, fin quando eravamo in equilibrio numerico abbiamo dominato la gara poi in dieci abbiamo sofferto ma difeso bene. Testa alla prossima».