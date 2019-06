RIETI - Ai nastri di partenza la prima edizione dell'Amatrice Cup. Domani mattina al campo Paride Tilesi, si svolgerà il torneo quadrangolare per esordienti misti che vdre in campo oltre agli ospiti, le formazioni de L'Aquila Calcio, Ternana Calcio e Il Fc Rieti. Un'opportunità per riunire i giovani e lo sport ai piedi della Laga, per un appuntamento che vuole diventare una tappa fissa nel calendario sportivo dell'Asd Amatrice.



Il programma prevede i match Ternana Calcio - Amatrice alle 9,45; Fc Rieti - L'Aquila Calcio alle 10.40. La finale per il terzo e quarto posto si svolgerà alle 11,45 e quella per decretare il vincitore si svolgerà alle 12,45. A seguire le premiazioni ed il pranzo degli atleti presso l'Area Food. © RIPRODUZIONE RISERVATA