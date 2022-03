Delusione Rieti. Foto. Boccolini lapidario: «Una figura meschina, me ne assumo le responsabilità, ma...»

RIETI - Il 4-0 con cui la Sangiovannese ha letteralmente surclassato e ridicolizzato il Rieti, non poteva non essere motivo di esternazioni al vetriolo da parte del tecnico degli amarantoceleste Alessandro Boccolini, il quale al termine della gara ha precisato.

«Impossibile commentare una prestazione del genere sia dal punto di vista tecnico-tattico: abbiamo semplicemente fatto una figura meschina, della quale mi assumo io le responsabilità per tutti. Ma da domani ciascuno di noi dovrà farsi una bella introspezione, un esame di coscienza perché per uscire da questa situazione e raggiungere l'obiettivo-salvezza, che comincia a farsi complicata, c'è bisogno di dare decisamente di più. In questo momento, peraltro, inutile guardare la classifica e pensare a quello che succede in casa d'altri: pensiamo solo a noi stessi e a come aggiustare il tiro».