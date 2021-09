Boccolini elogia il suo Rieti: «Ho visto lo spirito giusto, gara aperta, buon punto». Mercoledì la Coppa

Domenica 19 Settembre 2021, 17:52

RIETI - Nonostante i quattro legni colpiti nell'arco dei 90', nonostante il vantaggio iniziale e l'uomo in più non concretizzato in termini di punteggio, Alessandro Boccolini è soddisfatto della prestazione dei suo "primo" Rieti.

«È stata una partita aperta, il vantaggio iniziale poteva indirizzare l'andamento, ma la Sangiovannese è stata brava a riprenderla e mandarci sotto - afferma ai microfoni del Fc Rieti - Ma la prestazione dei ragazzi la giudico positiva perché con carattere siamo andati a cercare il pareggio e nella seconda parte potevamo anche farla nostra. Ci prendiamo questo punto e lavoreremo affinché si riesca a migliorare quello che ancora non funziona, ma complessivamente debbo fare i complimenti a tutti per come hanno interpretato la sfida».

La squadra mercoledì sarà di nuovo in campo per il primo turno doi Coppa Italia, da giocare a Civita Castellana contro la Flaminia (ore 15), poi domenica allo Scopigno l'esordio casalingo contro il Foligno che all'esordio ha "steccato" perdendo 1-0 in casa col Montespaccato.

Questi tutti i risultati della prima giornata:

Pro Livorno-Flaminia 2-0 (giocata sabato);

Arezzo-Trestina 2-1;

Foligno-Montespaccato 0-1;

Follonica Gavorrano-Cascina 2-0;

Pianese-Scandicci 2-0;

Poggibonsi-Cannara 1-0;

San Donato Tavarnelle-Unipomezia 6-1;

Tiferno Lerchi-Lornano Badesse 1-1.

Classifica: San Donato, Follonica, Pro Livorno, Arezzo, Poggibonsi, Pianese e Montespaccato 3 punti, Sangiovannese, Rieti, Lornano Badesse e Tiferno Lerchi 1, Trestina, Foligno, Scandicci, Cannara, Flaminia, Cascina, Unipomezia 0.