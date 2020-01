RIETI - Parlateci del biogas a Vazia». L’invito dell’esponente Pd, Bernardino de Marco, rivolto a Comune e Provincia alla vigilia della scadenza del termine per le osservazioni sull’impianto da realizzare, non è caduto nel vuoto.



E all’immediata replica del presidente della Provincia, Mariano Calisse («sono contrario all’impianto, ma come presidente della Provincia mi atterrò alle valutazioni tecniche sulle emissioni. Sotto il profilo politico, però, chiedete a Zingaretti perché vuole fare gli impianti a biogas tutti in Sabina), si è aggiunta ieri quella più stizzita del sindaco Cicchetti.



Non si sono fatte attendere le controdeduzioni del gruppo del Pd di Rieti che hanno chiamato pesantemente in causa sia Cicchetti che Calisse.



