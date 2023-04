Bf Sport parte bene ma poi emerge il Real San Basilio che vince 4-2

RIETI - La Bf Sport fa la sua partita per 70’ poi molla la presa e il Real San Basilio completa la rimonta: termina 4-2. La Bf Sport a meno di difficili capovolgimenti dovrà giocarsi i playout.

Nel 3-5-2 scelto da Battisti sono proprio le fasce a far paura: prima Floridi poi Cardini fanno male ai padroni di casa che ci credono fino alla fine e nei 10’ finali chiudono la gara.

La gara. La prima conclusione della gara è di Battisti ma troppo debole per far paura ai padroni di casa. Per i padroni di casa risponde Borgia al 9’. La prima vera chance della partita è di Cardini che al 24’ colpisce il palo esterno. Al 26’ il vantaggio dei reatini: sbaglia in impostazione il Real San Basilio, Floridi recupera e fa tutto solo, entra in area e conclude sotto l’incrocio dei pali. Al 37’ il direttore di gara fischia un rigore per il Real San Basilio per un tocco di mano di Cianetti molto discusso degli ospiti: dal dischetto è 1-1. Al 43’ la Bf Sporti si divora un gol: Mohamed imbuca per Battisti che davanti all’estremo difensore di casa calcia di poco a lato sfiorando il palo. Ancora occasione con Battisti al 45’.

Riparte fortissima la Bf Sport e dopo meno di trenta secondi Mohamed si inserisce fra le linee e si presenta davanti al portiere avversario che salva miracolosamente. Al 6’ ripartenza Bf Sport: Cianetti serve Cardini che in area mette dentro il gol del 1-2. Al 28’ ancora pari: punizione molto defilata del Real San Basilio, dopo un batti e ribatti la palla finisce in rete. Al 39’ il 3-2 dei padroni di casa. Soddimo chiude i conti nel recupero con il 4-2.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti. “I ragazzi hanno fatto la loro partita. Abbiamo dato il massimo ma gli episodi non sono stato a nostro favore. I ragazzi sono stanchi mentalmente ma dobbiamo già pensare ai play out”.