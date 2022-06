Tricolori Assoluti, presenze da record. La presentazione in Comune con gli atleti reatini. Foto

RIETI - Il meglio dell’atletica leggera italiana a Rieti dal 24 al 26 giugno per i Campionati Italiani Assoluti, presentati questa mattina, 22 giugno, nell'aula consiliare del Comune di Rieti. Numeri da capogiro, con alberghi già pieni e un flusso importante di spettatori pronti a prendere d’assalto le tribune del Guidobaldi.

In pista, pronti a prendersi la scena, le medaglie d’oro di Tokyo, con Tamberi nell’alto, Tortu, Desalu, Patta nello sprint, attesa per la conferma della presenza di Jacobs. Osservati speciali i primatisti reatini, Roberta Bruni, fresca di record italiano, Mattia Furlani, strepitoso qualche giorno fa nel lungo (ma gareggerà nell'alto), entrambi premiati dal sindaco Daniele Sinibaldi e il lanciatore del peso reatino Sebastiano Bianchetti. Presenti anche la discobola Stefania Strumillo, che si allena a Rieti, e il martellista Simone Falloni, ex Studentesca.

A presentare l’evento il presidente del club rossoblù, Giuliano Casciani: «A nome dell’atletica Studentesca complimenti al nuovo sindaco Sinibaldi, c’è stato vicino in questi giorni. Per noi è un orgoglio, la Federazione crede nella nostra realtà. Avremo 3 giorni di gare, si inizia venerdì con la marcia, sabato le gare in pista, poi domenica il gran finale fino alle 21,30. Grazie agli atleti presenti, ai collaboratori, volontari, dipendenti del Comune».

La marcia sotto le mura sarà una novità, ben 5 ore di diretta Rai tra sabato e domenica, un motivo d’orgoglio anche per il sindaco Sinibaldi: «Settimana importante per la città. Complimenti a Mattia e a Roberta per i grandi risultati della scorsa settimana. Siamo vicini alla Studentesca Milardi, crediamo in voi, stiamo cercando di mettere il Guidobaldi nelle migliori condizioni. Siamo fieri di questa manifestazione. Motivo d’orgoglio l'aver preso il posto di Roma vista l'indisponibilità dell'Olimpico. Inoltre iniziare la stagione estiva con questa manifestazione è un bel segnale».

A presentare gli aspetti tecnici il dt Alberto Milardi: «Diciamo che la Studentesca sarà rappresentata alla grande. Bruni, Bianchetti, Furlani nella stessa pedana di Tamberi. La tribuna vicino la pedana dell’asta sarà riempita dai ragazzi che tiferanno Roberta da vicino. Jacobs sarebbe la ciliegina sulla torta».

Spazio anche a Roberta Bruni: «Spero di far divertire la mia città, sarà bellissimo avere i bambini tifare per me». Presente anche il contiglianese Bianchetti: «Voglio fare un regalo ad Andrea, ho ancora una promessa da mantenere con lui. Sarà dura, ma gioco in casa». Confronto con Tamberi nell’alto per Furlani: «Non ho aspettative alte, sarà una bella esperienza. Voglio onorare il compleanno di Andrea».