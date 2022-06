Caccia al biglietto per gli Assoluti al Guidobaldi. Botteghini aperti da domani alle 15, tagliandi già disponibili on line

RIETI - E' caccia la biglietto per assistere alla storia. Si punta al tutto esaurito al Guidobaldi in occasioni degli Assoluti di atletica che si svolgeranno sabato e domenica, con "l'aperitivo" della gara di marcia che ci sarà domani sera per le vie della città. Nello storico impianto in riva al Velino arriverà il top dell'atletica italiana che, mai come in questa occasione, per molti versi coincide con il top dell'atletica mondiale. Si aspetta e si spera nella presenza di Marcell Jacobs ma, comunque, sui 100 metri sabato sera tra le 18 e le 19 si sfideranno di sicuro Filippo Tortu e Lorenzo Patta, 2 degli staffettisti oro a Tokyo nella 4x100, mentre Fausto Desalu correrà i 200. Nell'alto ci sarà Gianmarco Tamberi che se la vedrà con l'idolo di casa, Mattia Furlani, miglior saltatore under 18 del 2022.

Orari e prezzi

Gare imperdibili e, per gli appassionati, sono già a disposizione i biglietti con le seguenti possibilità di acquisto: i biglietti giornalieri potranno essere acquistati nel botteghino di piazzale Leoni, di fronte allo stadio Guidobaldi, venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 12 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 20.30. I prezzi: tribuna Velino (posto numerato) 20 euro, tribuna Terminillo (posto unico) 10 euro. Prosegue anche la vendita online su TicketOne e soltanto online e nei punti vendita TicketOne, è possibile acquistare i biglietti per entrambe le sessioni del sabato e della domenica al prezzo di 30 euro per la tribuna Velino e di 15 per tribuna Terminillo (più diritti di prevendita).