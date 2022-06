Premio a Sandro Giovannelli durante gli Assoluti: ricordati gli anni d'oro di Rietimeeting. Sullo stadio il passaggio dell'aereo di Aldini

RIETI - Un riconoscimento speciale per i 45 anni in cui ha fatto sognare Rieti e l'Italia intera, portando in riva al Velino i migliori atleti del mondo. E' quello che è stato consegnato a Sandro Giovannelli, papà di Rietimeeting, proprio per quella fantastica manifestazione che fino al 2015 e per 45 edizioni ha consentito di far conoscere il capoluogo sabino in ogni angolo di mondo.

La premiazione c'è stata alle 18.30, nel bel messo della prima giornata degli Assoluti di Atletica, competizione che ha riportato tanti campioni al Guidobaldi. A consegnare il premio è stato Costanzo Truini, presidente del Panathlon Club di Rieti. Giovannelli è salito sullo stesso podio riservato agli atleti e ai campioni italiani, applauditissimo da tutti i presenti e omaggiato da una speciale manifestazione.

Proprio mentre era in corso la sua premiazione, dagli altoparlanti del Guidobaldi è arrivata una voce che ha detto: «Questo è per te Sandro, che hai portato Rieti in cielo». La voce era quella del comandante Luigi Aldini che, alla guida dell'aereo costruito da lui stesso, è sfrecciato per due volte sopra la pista reatina. Lo stesso Aldini che, negli anni del Metting, chiudeva la manifestazione regalando una spettacolo acrobatico alla guida di un aliante. Mentre Giovannelli usciva dal campo, sui maxischermi del Guidobaldi è stata riproposta una di quelle esibizioni, a chiudere un bellissimo momento amarcord.