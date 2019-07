RIETI - Lunedì presso la piscina di Aria Sport, si sono concluse le attività natatorie della scuola di nuovo estiva, che quest'anno - tra giugno e luglio - ha registrato numeri in evidente crescendo rispetto all'estate scorsa.



E per sancire la fine dei corsi (che riprenderanno ad ottobre) gli istruttori della scuola hanno organizzato una giornata dedicata solo ed esclusivamente al saggio e alla consegna dei brevetti. Ventincinque i piccoli "squaletti" che nel corso del pomeriggio si sono avvicendati tra una vasca in stile libero, un'altra dorso, tuffi ed altro, deliziando i genitori presenti a bordo vasca che al termine del saggio hanno potuto constatare i progressi mostrati in acqua dai propri figli.