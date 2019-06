PREAGONISTICA

RIETI - Fine delle lezioni! Anche per la scuola di nuoto di Aria Sport è “suonata” la campanella dell'ultimo giorno di lezioni. E come ogni anno, anche stavolta gli istruttori e gli organizzatori della società hanno concluso la stagione col saggio finale e la consegna dei brevetti agli oltre settecento bambini che nell'arco dei 9 mesi hanno affrontato un percorso didattico seguiti da istruttori qualificati.Grande festa poi, per la categoria preagonisitca che ha ricevuto dalla società le medaglie e gli attestati. Premio assolutamente meritato per la crescita durante la stagione, le gare affrontate e la volontà di migliorarsi nelle prossime manifestazioni. Gli atleti sono iscritti alle gare del circuito Asi Nuoto e finora ne hanno disputate quattro: la prima prova di qualificazione del circuito A si è tenuta l scorso 25 novembre presso Romanina SC, nella stessa giornata sono stati premiati Francesco Persi e Gaia Blasi come miglior atleti dell’anno 2018/2019. Per la seconda prova di qualificazione a stile e test a delfino, del 10 febbraio invece, i ragazzi sono scesi in vasca a Roma presso la piscina Zero9, dimostrando un grande impegno. La terza prova invece si è svolta ad Aprilia il 17 marzo e i nostri ragazzi hanno colorato il podio di blu sia nei 50mt rana che nei 25 mt rana femmine.Grande prova poi nella staffetta 4x50 stile dove hanno guadagnato il primo posto. Il 7 aprile poi è stata la volta della quarta prova di qualificazione, presso la piscina Macoss Roma, dove gli atleti hanno guadagnato il posto più alto del podio nella staffetta mista 4x50 con un tempo di 3’02 e in tutte le specialità i nostri ragazzi si sono qualificati tra le prime posizioni. L’ultima gara finora disputata è del 12 maggio che ha visto i preagonisti sfidarsi ad Aprilia e guadagnare il podio in tutte le specialità. La prossima prova che li attende si disputerà ad Avezzano il 15 e il 16 giugno prossimi per le finali nazionali nuoto Asi.Gaia Blasi, Jacopo Caluisi, Flavio Cintia, Camilla Giraldi, Leonardo Micheli, Sarah Miniero, Ludovica Paolucci, Pelosi Luca Rossi, Francesco Persi, Nicola Proietti, Gianmarco Zanatta, Matteo Zannetti.Andrea Bagnasco, Aurora Capasso, Alessia Castellano, Matilde Floridi, Francesco Graziani, Gaia Ricco, Anna Santoprete, Francesco Angelini, Luca Quintili, Francesco Ferroni, Cecilia Paniconi.«La società – si legge in una nota - è orgogliosa del proprio vivaio natatorio e augura a tutti loro di poter vivere di sport e traguardi, piccoli o grandi che essi siano, ed essere sempre soddisfatti del proprio percorso. Un ringraziamento va all’allenatrice della preagonstica Ramona Bianchetti e a tutti gli istruttori della scuola nuoto, parte fondamentale del progetto nuoto reatino».