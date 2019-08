RIETI - La gestione del PalaSojourner diventa questione di tifo e di tifosi. Nella serata di mercoledì 21 agosto all'esterno dello storico impianto di Villa Reatina è stato steso uno striscione con la scritta: «Aria Nuova...il palazzo è della città».



Un chiarissimo riferimento alla società Aria Sport che gestisce l'impianto e alle polemiche delle settimane scorse tra il patron della Npc Rieti, Giuseppe Cattani, e i responsabili della stessa società. Da tempo si chiedono ad Aria Sport i lavori per la messa in regola del PalaSojourner che, allo stato attuale, risulta carente rispetto alle disposizioni delle Legabasket che, tra le altre cose, richiede la presenza di un bar interno, di area mista e zona vip.



Lo striscione non porta alcuna firma, ma in un gruppo facebook di tifosi è stata pubblicata una foto dello stesso con un gruppo di tifosi a volto coperto. © RIPRODUZIONE RISERVATA