STAFFETTA IMPRENDIBILE

ARIA SPORT "MANITA"

COMPLIMENTI A TUTTI

RIETI - Tra venerdì e domenica scorsi, si è svolta, a Terni, presso le Piscine dello Stadio, la V° edizione del Meeting Nazionale Nuoto Terni, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 800 atleti provenienti da ogni angolo della Penisola.Tra queste anche i rappresentanti del Club Nuoto Rieti che hanno ottenuto un prestigioso primo posto nella categoria Esordienti B portando a casa una meritatissima coppa, grazie alle cinque "doppiette" nei podi finali che, alla resa dei conti, sono valsi i punti necessari per primeggiare:50 stile libero - 2° Capponi Angelica 34’08 / 3° Capponi Ludovica 34’38;50 dorso - 2° Capponi Angelica 40’09 / 3° Pelone Maria 41’73;50 rana - 2° Capponi Angelica 46’17 / 3° Capponi Ludovica 46’58;50 dorso femmibile - 1° Capponi Angelica 36’26 / 3° Capponi Ludovica 36’96;50 dorso maschile - 2° Cesarini Nicolas 41’42 / 3° Miniero Manuel 41’55.Ma il colpo di grazia sulla gara è arrivato dalla staffetta 4x50 sl misti che, grazie alle prestazioni di Ludovica Capponi, Manuel Miniero, Angelica Capponi e Nicolas Cesarini, capaci di fermare i cronometri sul tempo di 2'17"39 hanno sparigliato il campo mettendo l'ipoteca sulla coppa.Cinque medaglie, invece, per i ragazzi di Aria Sport e prestazioni davvero ottime in alcune specialità, dove i portacolori reatini hanno mancato il podio per pochi decimi di secondo. Ma nonostante tutto, sono arrivati tre bronzi grazie a Salvo Di Stefano (3° nei 400sl 4'25"09 il tempo), Ioan Denis Galeru (3° nei 50sl 25"00) e Alessia Fantacci che sale tre volte sul gradino più basso del podio: nei 50 dorso col tempo di 33”00, nei 200 misti (2’38”00) e nei 100 dorso (1’09”07).La due società si complimentano con tutti gli atleti in gara e con gli allenatori Riccardo Nicotra per il Club Nuoto Rieti e Alessio Curci per Aria Sport. «Quelli ottenuti - dicono i rappresentanti dei due club - sono stati dei risultati che meritano profonda stima, generano un enorme orgoglio e devono essere un grande incoraggiamento per le prossime gare».