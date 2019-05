UNDER 11 FORZA "5"

UNDER 15, CI PENSA IL CAPITANO

UNDER 17 A VALANGA

TARUGGI SODDISFATTO

RIETI - Finale col botto per la pallanuoto targata Aria Sport, che nell'ultima di campionato centra un tris di successi esterni di assoluto valore e di altrettanto buon auspicio in chiave futura.L'Under 11 protagonista nella piscina “Villaggio Doria” di Albano Laziale, dove piazza un convincente 5-3 ai padroni di casa del SC Lido che dopo un avvio deciso deve arrendersi dinanzi alla determinazione dei baby reatini trascinati dalle doppiette di capitan De Luca e di Boccacci, oltre al gol di Nazzaro.Con lo stesso risultato (5-3) l'Under 15 sbanca la piscina di Capranica battendo l'Italia Terni, al termine di una partita equilibrata, decisa nel terzo tempo grazie alla doppia marcatura di capitan Di Stefano ed il solito Nazzaro.A completare l'opera ci pensano i ragazzi dell'Under 17, che a Capranica battono la Pol. Ronciglione per 9-3. Inizio equilibrato ma negli ultimi due tempi il carattere dei reatini fa la differenza consentendo ai biancazzurri di prendere il largo e chiudere in goleada agganciando la Nc Terni al terzo posto in classifica.Soddisfazione, in seno al club per una stagione che si chiude in crescendo e che da la possibilità al responsabile del settore pallanuoto Marco Taruggi di tracciare un bilancio più che positivo. «È stata davvero una buona stagione - dice - grazie al sostegno e alla professionalità dei due tecnici Andrea Battistini e Valerio Nitrola che hanno saputo trarre il meglio dai ragazzi, ai quali faccio i complimenti per l’impegno e gli ottimi risultati che quest’anno sono riusciti a raggiungere. Siamo certi - conclude Taruggi - che questo è solo l’inizio per altri entusiasmanti campionati».