RIETI - «La Provincia è pronta per appaltare i lavori di adeguamento sismico e miglioramento generale della struttura PalaSojourner, palazzetto dello sport, costruito nel 1974, che ospita gli incontri casalinghi della società di pallacanestro Npc». Inizia così la nota dell'amministrazione provinciale diramata ieri pomeriggio che prosegue con la dichiarazione del presidente Mariano Calisse: «Investiamo sulla struttura circa un milione di euro, perché crediamo fortemente che sia un importante simbolo dello sport cittadino. I lavori di miglioramento permetteranno alla Npc di usufruire di una struttura all’avanguardia. Questo intervento ci porta però a ragionare sull’affidamento delle strutture sportive provinciali, che devono avere interlocutori all’altezza dell’importanza che esse rivestono nella vita sociale. In particolare pretendo che Aria sport ci dica nei prossimi giorni con chiarezza le sue reali possibilità di continuare nel suo ruolo di ente gestore, in modo da metterci nelle condizioni di prendere le decisioni più opportune per garantire il regolare svolgimento delle attività sportive della piscina provinciale e del PalaSojourner».