Lunedì 25 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Due caratteri profondamente diversi, accomunati però dalla stessa ferrea visione dell’atletica leggera, impastata di sacrificio, che in decenni di lavoro e successi ha consentito a Rieti di essere certificata come una delle Mecche mondiali della disciplina. Dopo quasi un anno e mezzo, domattina alle 10.30 – nell’aula consiliare di Palazzo di Città - il Comune di Rieti riuscirà finalmente ad assegnare la cittadinanza benemerita alla memoria all’artefice del movimento studentesco dell’atletica leggera a Rieti e direttore tecnico della Studentesca Cariri, Andrea Milardi, scomparso il 24 marzo 2016 e la cittadinanza onoraria al creatore del RietiMeeting, Sandro Giovannelli.

Un percorso a dir poco tribolato, l’iter di assegnazione della cittadinanza ai due uomini-simbolo dell’atletica leggera reatina, da quando nel 2019 i due consiglieri comunali di “Io ci sto” Roberto Donati e Letizia Rosati misero sul tavolo della commissione Statuto e regolamenti guidata da Moreno Imperatori la proposta di assegnazione delle cittadinanze. Fra tira e molla, modifiche del regolamento e qualche muso lungo, fino ad ora il Comune è riuscito a portare in buca la cittadinanza benemerita (conferita il 5 dicembre 2019) a Stefano Colasanti, il vigile del fuoco perito nell’esplosione della cisterna avvenuta sulla Salaria il 5 dicembre 2018, quella benemerita allo scultore, docente ed ex assessore Dino Morsani, la benemerita assegnata nell’ottobre 2021 alla ballerina reatina Susanna Salvi poco dopo essere stata nominata Étoile del Teatro dell’Opera di Roma, quella onoraria al Milite Ignoto e, il 27 dicembre, quella benemerita alla memoria al principe Lodovico Spada Veralli Potenziani (che non ha mancato di sollevare polemiche per l’adesione al fascismo da parte di Potenziani), insieme all’onoraria all’ex sottosegretario di Stato, Gianni Letta.

L’onoraria a Sandro Giovannelli era stata invece deliberata nel 2020, in piena pandemia: domattina, lo storico dirigente Fidal e Iaaf, insieme ad Andrea Milardi, otterrà il riconoscimento minimo che una città può tributare a due personalità del genere.