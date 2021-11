Ad Andrea Milardi la “cittadinanza benemerita” di Rieti

RIETI - Andrea Milardi cittadino benemerito di Rieti. Andrà al papà dell'atletica sabina uno dei più alti riconoscimenti che vengono assegnati a livello comunale. La notizia sarà ufficializzata nelle prossime ore e sarà ratificata in una delle prossime sedute del consiglio comunale, sicuramente non quella in calendario giovedì 11 novembre perché non ci sono i tempi tecnici.

La scelta della cittadinanza benemerita a Milardi è stata fatta nel corso della seduta del 5 novembre della V commissione comunale "Modifiche Statutarie, Elaborazione, Proposizione e Revisione dei Regolamenti Comunali", presieduta da Moreno Imperatori. Sarebbe stato proprio il presidente a ricordare la figura di Milardi, lasciando poi la parola ad altri componenti della commissione che avrebbero portato altri elementi per avvalorare una scelta mai in discussione: la riunione della Commissione nei casi del conferimento di onorificenze deve essere svolta in segreto ma, stando a quanto riportato in via ufficiosa, l'attribuzione della cittadinanza benemerita a Milardi sarebbe passata all'unanimità.

Un bellissimo riconoscimento per un uomo che ha portato in alto il nome di Rieti nello sport e non solo, facendo crescere tantissime generazioni di campioni. Ogni anno il Comune di Rieti può concedere tre cittadinanze benemerite e de onorarie: per le prime, oltre a quella di Milardi è stata già concessa quella a Susanna Salvi, mentre per le onorarie va ricordata quella al Milite Ignoto. Restano ancora due onorificenze che saranno discusse nei prossimi giorni e per le quali si parla di due grandissime personalità. Entro la fine dell'anno, Covid permettendo, dovrebbe essere organizzata anche una cerimonia pubblica per l'onorificenza ad Andrea Milardi.