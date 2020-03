RIETI - La stagione del basket giovanile ha chiuso i battenti, blocco totale da nord a sud causa emergenza coronavirus, ma fin da subito tecnici e dirigenti non hanno smesso di restare al fianco dei propri ragazzi. Tra di loro c'è anche Andrea Auletta, lucano di origine, coach delle giovanili reatine e assistente allenatore di coach Rossi nella Zeus Npc in serie A2, anche se distante continua a lavorare con il suo gruppo dell'Under 18 Gold, con i quali era in lotta per obiettivi importanti e ha deciso di condividere sui social diversi programmi di allenamento.

A "Il Messaggero", coach Auletta racconta quanto sia difficile soprattutto per i ragazzi questa fase, dopo tanti mesi passati in palestra a lavorare sodo e abbandonare tutto d'un tratto una stagione: «Per i ragazzi è un vero peccato, viene meno la loro principale valvola di sfogo ed è difficile per loro assimilare tutto ciò. Inoltre stavamo facendo un ottimo percorso, con la conquista del primato ed una crescita esponenziale sotto diversi punti di vista. Si tratta di una decisione sofferta, ma in ballo c'è la saluti di tutti».

La sospensione definitiva non è stata però l'occasione di mandare tutti in vacanza, così Auletta, si è confrontato con la sua squadra e gli ha proposto una sfida: realizzare dei video sugli esercizi ideati dal coach e dal preparatore Passacantando e pubblicarli nella pagina Instagram della squadra, appena lanciata. «L'idea è nata assieme ai ragazzi, l'obiettivo è farli sentire ancora un vero e proprio team, anche in questa fase così delicata. Si tratta di un lavoro di squadra, loro giorno per giorno mi manderanno dei video e io mi occuperò del montaggio. È l'occasione anche di continuarli a seguire e stargli vicino».

Ad un passo anche la sospensione definitiva dei campionati nazionali, che per Andrea Auletta vorrà dire lasciare a metà strada il percorso svolto con il resto dello staff in serie A2 per questa stagione: «Finché non arriva l’ufficialità, spero sempre che si rinizi, ma è difficile e c’è da capire i margini. Anche qui è un vero peccato, stavamo facendo un ottimo campionato, ad un passo dall’accesso ai playoff e finire così vorrà dire anche non aver potuto salutare il nostro pubblico e il resto della squadra - afferma Auletta, che conclude così - Noi con lo staff continuiamo a confrontarci e manteniamo viva la speranza, ma al di là di tutto, tolto il capitolo sport, speriamo che si torni alla normalità al più presto».

Aprendo il link: https://instagram.com/u18_npc_training?igshid=7du9sv58be2h si accede alla pagina creata dai ragazzi dell’under 18 della Npc Willie: eloquente il messaggio #IoMiAllenoSolo «ci si può allenare anche restando da casa».

