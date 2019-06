© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 2013 insieme alla Npc, continua il percorso di crescita di Andrea Auletta. Questa è la seconda riconferma, dopo coach Rossi, per lo staff tecnico della prossima stagione della Zeus Energy Group Rieti."Coach Auletta - spiega una nota della società - come negli anni precedenti, svolgerà il ruolo di assistant coach della prima squadra e allenatore nel settore giovanile: “Sono orgoglioso di continuare questo progetto rimanendo in questa grande famiglia e continuare il percorso di formazione con lo staff tecnico Npc. Voglio mettermi in gioco con il settore giovanile cercando di avere un gruppo di cui essere capo allenatore. Devo ringraziare il Presidente Cattani ed il DS Martini per la rinnovata fiducia ma sono determinato a far bene per contribuire al meglio ed ottenere risultati maggiori. Per quanto riguarda il settore giovanile, dopo due anni di affiancamento insieme a coach come Consoli, De Ambrosi e Matteucci, mi voglio mettere alla prova anche dal punto di vista collettivo cercando di trasmettere spunti importanti che vanno al di là del risultato sportivo. Vorrei far capire ai ragazzi che devono porsi obiettivi e grandi sogni”.Soddisfazione del Ds Martini per la riconferma di Auletta: “Siamo contenti di poter ancora lavorare insieme e di poter condividere un percorso di crescita comune. Per noi il percorso di formazione, anche degli allenatori, ha un’importanza primaria che va di pari passo con il rafforzamento del nostro settore giovanile. Un settore, quello giovanile, sempre più consolidato e professionalizzato, con figure che si dedichino completamente all’attività della pallacanestro ed allo sviluppo dei giocatori”.