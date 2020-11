Tutto pronto per la IV eizione del Fantabasket di Andrea Auletta, assistant coach della Npc

RIETI - Conto alla rovescia per l’inizio del Fantabasket, ideato e portato avanti da Andrea Auletta, tecnico delle giovanili della Npc e assistant coach in serie A2, giunto oramai alla IV edizione. Dopo i numeri record registrati lo scorso anno, con i fratelli Valerio e Federico Mastroiaco del team “Biella” ad aggiudicarsi il primo premio, grande partecipazione anche per la nuova edizione. Venerdì scadrà il termine delle iscrizioni: per info Andrea 3891895828 e Moreno 3515684746).

Gioco divertente e affascinante il FantaBasket di serie A2, comprende anche ricchi premi per i primi classificati. A pochi giorni dall’avvio della nuova edizione, l’organizzazione invita i partecipanti a consegnare le formazioni: «Cercheremo di tenere viva la passione e l’attenzione che c’è stata intorno al gioco in questi anni, che si è rivelato divertente e con numerosi partecipanti. Venerdì scade il termine per l’iscrizione, anche quest’anno diverse novità, ricchi premi e qualche modifica regolamento».

