Sabato 20 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Grandi manovre in vista dei rinnovi dei consigli comunali e l’elezione dei nuovi sindaci nei 45 Comuni reatini chiamati al voto. Dopo l’annuncio di Poggio Catino dove il sindaco uscente Walter Ferzi non si ricandiderà, era arrivata la notizia con la quale si annunciava la candidatura di Paolo Lelli attuale presidente del consiglio comunale. Ieri l’ufficialità della candidatura di Antonio Favetta attualmente capogruppo di opposizione che si candida per essere l’alternativa, mentre i rumors in paese parlano anche di una possibile terza lista ma a oggi non c’è ancora l’ufficialità.

Il caos. Fa discutere la situazione politico amministrativa a Montopoli: dopo l’annuncio da parte del Pd e dei 5 Stelle che hanno aperto anche ad altre candidature civiche e progressiste per proseguire l’azione politico amministrativa dell’ultimo quinquennio col candidato sindaco Andrea Fiori, attuale primo cittadino, una parte della sinistra allargando a propria volta a candidature civiche sta lavorando per proporre una alternativa. Questo ha generato le prime reazioni con la segretaria provinciale di Sinistra italiana, Nicoletta Ciferri, la quale ha lanciato un appello all’unità della sinistra. «Il tempo ancora c’è e l’auspicio – dice la Ciferri - è che la sinistra montopolese si ricompatti tornando ad avere unità di intenti piuttosto che divisioni. A prescindere dai personalismi o da responsabilità che non vanno attribuite solo ad una parte, mi adopererò con il mio partito affinché si riesca a trovare un nome che sia condiviso».

Poggio Mirteto, il Comune più grande tra quelli chiamati al voto, ha annunciato due candidature a sindaco, quella dell’uscente Giancarlo Micarelli e quella dell’ex vicesindaco (giunte Rinaldi e Refrigeri) Andrea Arcieri a capo di due liste alle quali forse se ne aggiungerà una terza. A Casperia due liste con due ex sindaci per parte: da una parte Stefano Petrocchi insieme a Marco Cossu ai quali saranno opposti Giancarlo Sileri insieme a Gastone Bianchetti.

A Forano Marco Cortella non si ricandida e c’è l’ex parlamentare Oreste Pastorelli che ha annunciato la propria di candidatura e probabilmente dovrà vedersela come antagonista con l’attuale vicesindaco Gianluca Farina. Il quadro giorno dopo giorno si va completando anche negli altri Comuni.

Le date. Il termine per la presentazione delle liste con le candidature è fissato al 10 e l’11 maggio, mentre il voto quest’anno, concomitante con le Europee, si terrà sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno, ipotesi questa che nel Reatino si contempla solo in caso di parità tra i due candidati più votati.