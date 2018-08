RIETI - Si è svolta questo pomeriggio, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, Giuseppina Reggiani.



All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni di Rieti, Montebuono ed Amatrice, del COI Unico Amatrice Accumoli, dell’Amministrazione Provinciale, delle Forze dell’Ordine, del Comando Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e della Polizia Municipale di Rieti.



Alla luce della nuova direttiva emanata dal Ministero dell’Interno lo scorso 18 luglio sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, sono state esaminate le misure di safety e di security predisposte dal Comune di Amatrice e dagli organizzatori in occasione dello svolgimento della “Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana – La Ripartenza”.



Il Prefetto ha espresso il proprio compiacimento nei confronti dell’amministrazione comunale che ha voluto indicare “La Ripartenza” come emblema e simbolo di una comunità che ha bisogno di vicinanza, ma che, al tempo stesso, ha la consapevolezza di poter ritrovare, nelle proprie radici e tradizioni, lo stimolo e la forza per andare avanti.

Martedì 28 Agosto 2018



