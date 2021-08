Sabato 28 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La gastronomia, con la sagra degli spaghetti all’amatriciana, e la musica d’autore nel weekend. Partito il Jazz Guitar Award, competizione internazionale di chitarra. La manifestazione si svolge nel Sabina Music Summer 2021, che ospiterà la prima edizione del Jazz Guitar Award, che avrà come giurati Fabio Zeppetella, Umberto Fiorentino, Bebo Ferra, Roberto Cecchetto e Sandro Ghibellini. Saranno 8 i concerti che si terranno presso Toffia, Casperia e Castelnuovo di Farfa. In questo primo weekend sarà il Comune di Toffia a ospitare la manifestazione: si alterneranno sul palco, in piazzale della Chiesa di San Lorenzo, 6 chitarristi Jazz. Questa sera saliranno sul palco l’oristanese Antonio Floris e del foggiano Marco Cavaliere. A chiudere il weekend toffiese, domenica ci saranno il casertano Guido della Gatta e il latinense Giacomo De Carolis. Dopo la tappa di Toffia ci sarà Casperia il 18 e il 19 settembre e Castelnuovo di Farfa il 24, 25 e 26 settembre.

Oggi alle 21 musica d’autore a Fara in Sabina, in piazza del Duomo, con la Chamber Orchestra Pueri Symphonici, diretta da Lorenzo Lupi, che darà vita a un concerto sulle note di Antonio Vivaldi, in onore di Sant’Antonino Martire, patrono di Fara in Sabina. Tra le note de “La Primavera”, interpretata da Dario Sordini, e “Nulla in mundo pax sincera”, interpretata da Naho Yokoyama, ci sarà la performance art di Daniela Beltrani.

A Cantalupo, nell’Anfiteatro San Biagio, domenica alle 21 l’Orchestra giovanile jazz di musica di Roma - Scuola popolare di musica Testaccio terrà un concerto diretto da Mario Raja.

Ad Amatrice, oggi e domenica, torna la Sagra degli spaghetti all’amatriciana, nel piazzale Ex Anpas, con degustazioni dalle 12 alle 20. Nel rispetto delle normative anticovid, consentiti gli ingressi solo nell’area di distribuzione e degustazione, scaglionati e contingentati. I biglietti potranno essere acquistati solo online, sulla piattaforma. Per accedere all’area della sagra il Green pass è obbligatorio, così come la prenotazione tramite registrazione su Ticket sms ai link: https://www.ticketsms.it/it/event/Ety3ugTu (sabato) o https://www.ticketsms.it/it/event/gFyIdUU1 (domenica).

Per la festa patronale, a Mompeo, stasera lo spettacolo musicale Fantastic Fly della Pooh tribute band.

A Leonessa, questa sera, la musica con Giobbe e Pierrottes , domenica sera il jazz coi Motus Trio.

A Cittaducale, questa sera alle 21.30, in piazza del Popolo, Max Giusti con lo spettacolo “Va tutto bene” e, domenica alla stessa ora, l’Orchestraccia.

Oggi a Montenero, dalle 18, degustazioni sulle note dei cantautori italiani.

Carlo Verdone presenta il suo libro “La carezza della memoria”. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18 a Parco Camuccini, nella “sua” Cantalupo in Sabina. L’iniziativa è a cura della Pro loco e del Comune sabino e vuole essere un momento particolare nel quale si potrà conoscere un Verdone inedito. Il comune denominatore nelle pagine del lavoro letterario e autobiografico del regista e attore è dettato dai ricordi. «Io vivo di ricordi, perché sono l’unica prova che ho vissuto e che non sono solo esistito. Il ricordo è sempre un conforto, una certezza, l’illusione di una vita che continua. Nessuno te lo può rubare. È il tuo film più vero, più autentico. Il film della tua vita». Queste le parole di Carlo Verdone che ebbe a pronunciare in una intervista sul libro che lo racconta, che ha scritto e che sarà presentato oggi a Cantalupo. Dopo la presentazione del libro ci sarà l’apericena al chiosco nel Parco. Green pass obbligatorio per poter partecipare alla presentazione così come la prenotazione al numero di telefono 345/9709968.

Ancora Lazio, nella Riserva Cervia e Navegna, l’archeologo Carlo Virili racconterà i “Percorsi d’acqua” di Vallecupola (Rocca Sinibalda). Appuntamento oggi alle 17.30 nella Biblioteca Di Mario. Da lì, percorso verso antico lavatoio, mulino, sorgente, fontanile. Per info: 347/3628200. L’iniziativa del Simbas è organizzata dalla Biblioteca Di Mario; sostenitori Università Agraria di Vallecupola e Associazione 50 & più di Rieti.

Un concerto itinerante nel borgo medievale di Casperia, quello in scaletta domenica alle 18.30, a cura delle The Shirvani Sisters. Un concerto itinerante delle due artiste romane, di origini anglo-persiane, in una vera e propria passeggiata musicale che prevede tre tappe: piazza Vittorio Emanuele II (la piazzetta della biblioteca), piazza San Giovanni Battista e Palazzo Forani. Il luogo di ritrovo sarà in piazza del Municipio, dove sarà possibile ritirare i biglietti e sarà obbligatorio esibire il Green pass. È necessario arrivare mezz’ora prima dell’inizio del concerto per rispettare le entrate scaglionate previste dal piano sicurezza anticovid. Posti limitati (causa restrizioni covid) e prenotazione obbligatoria al numero 391/4255774. Il biglietto (costo 10 euro) include 3 esibizioni: violoncello solo, ensemble di violoncelli e duo violoncello/pianoforte. L’intero incasso del concerto verrà devoluto alla realizzazione della prima aula dell’Eco Accademia che sorgerà a Montasola. Leila Shirvani (violoncello) e Sara Shirvani (pianoforte) sono due musiciste ricche di talento, fuori dagli schemi consolidati, cittadine del nuovo villaggio globale e figlie della generazione Erasmus. Durante la pandemia hanno avuto l’idea di dar vita all’Eco Accademia nel Bosco, la prima accademia ecosostenibile, che consentirà a tutti i ragazzi di studiare la musica a stretto contatto con la natura.