RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Dopo l’apertura di ieri, oggi ad Amatrice il secondo giorno della sagra più famosa d’Italia, quella degli spaghetti all’Amatriciana. Omaggio alla tradizione, nel piazzale ex Anpas, con gli spaghetti all’Amatriciana. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Amatrice con la collaborazione del Comune: vengono serviti un massimo di 250 piatti all’ora, dalle 12 alle 20. Per accedere all’area della sagra è obbligatorio il Green pass sopra i 12 anni (vaccino o tampone negativo nelle ultime 48 ore). Necessaria la prenotazione e il ticket tramite registrazione sulla piattaforma Ticket sms: https://www.ticketsms.it/it/event/gFyIdUU1. «Abbiamo voluto fortemente questo evento, dopo lo stop dello scorso anno - spiega la presidente della Pro loco di Amatrice, Adriana Franconi. - Quest’anno, anche se con le limitazioni dovute al Covid, ce l’abbiamo messa tutta per far rivivere questa manifestazione così sentita e amata dagli amatriciani e dai turisti non solo dal Lazio». Oltre gli stand-degustazione, c’è uno spazio dedicato alla Transumanza, a cura del Coordinamento Amatrice Transumanza.

Per il Jazz Guitar Award, questa sera a Toffia, nel Piazzale della chiesa di San Lorenzo, saliranno sul palco Guido della Gatta e Giacomo De Carolis.

A Cantalupo, nell’Anfiteatro San Biagio, alle 21, l’Orchestra giovanile jazz di musica di Roma - Scuola popolare di musica Testaccio terrà un concerto diretto da Mario Raja.

A Leonessa, questa sera, la musica jazz con i Motus Trio. Sempre a Leonessa, “Libri ad alta quota - Festival della Letteratura della Città di Leonessa”: alle 18, in piazza 7 Aprile 1944, a salire sul palco sarà Matteo Della Bordella, con il suo libro “La via meno battuta - Tutto quello che mi ha insegnato la montagna” (Rizzoli editore).

A Casperia, concerto itinerante delle Shirvani Sister, con 3 esibizioni: violoncello solo, ensemble di violoncelli e duo violoncello/pianoforte. La “passeggiata musicale” prevede tre tappe, passando per piazza della Biblioteca, piazza San Giovanni Battista e Palazzo Forani. Il ritrovo è in piazza del Municipio alle 18.30, dove è possibile ritirare i biglietti e obbligatorio esibire il Green pass. Info: 391/4255774.