Sabato 27 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Torna la sagra degli spaghetti all’amatriciana, come tradizione vuole, nell’ultimo weekend di agosto. L’atteso appuntamento, noto ben oltre i confini provinciali, si svolge in due giornate dense, tra il piatto più famoso d’Italia e gli eventi collaterali di intrattenimento e folclore. La Pro loco di Amatrice è al lavoro da giorni per farsi trovare pronta dai visitatori e buongustai provenienti da ogni dove. Oggi e domenica, degustazioni nel piazzale ex Anpas dalle 12.30 alle 15 e dalle 17 alle 21, poi tanti eventi e spettacoli, con tutto il programma che animerà le giornate amatriciane. Presente uno stand con amatriciana senza glutine, mentre quest’anno non è prevista la prenotazione online e i biglietti si acquisteranno sul posto. Madrina della manifestazione, la showgirl Miriana Trevisan. Nel centro commerciale “Il Corso”, dalle 10, il mercato dei prodotti tipici e artigianali. Il programma prevede dalle 12 di oggi, nel piazzale ex Anpas, l’apertura della sagra degli spaghetti all’amatriciana - edizione 2022, con la Banda musicale Santa Cecilia di Cottanello. Alle 12.30, l’inizio delle degustazioni, anche dell’amatriciana “gluten free”. Alle 13, esibizione itinerante del Gruppo folkloristico Matru e, alle 16, presso il centro commerciale “Il Corso” la musica con gli Aut Aut Trio. Alle 17, sul piazzale ex Anpas, organetti in festa e alle 21, nella stessa location, musica e balli con l’energia scatenante degli Sciamaballà, che proporranno i ritmi salentini tra pizzica, tamurriata e tarantella. In ossequio all’antica tradizione della sagra degli spaghetti all’amatriciana, con un condimento ideato dai pastori con gli ingredienti a loro disposizione sulle montagne quando seguivano le greggi nel periodo della transumanza, domenica mattina ci sarà l’escursione della sagra, alla scoperta dell’antico sentiero percorso per decenni da pecore e pastori a cura del Cai sezione di Amatrice. Alle 10.30, nell’area food, il II Trofeo Giovani car auto d’epoca: accrediti, conferenza stampa e, a seguire, la partenza della tappa nazionale. Alle 12.30, si torna a degustare l’amatriciana. Previsto l’intrattenimento musicale e poi il gran finale, la sera dalle 21, nel piazzale ex Anpas, con Maurizio Mattioli accompagnato dal maestro Alberto Laurenti che raccontano Franco Califano. Una due giorni ricca per il piatto tipico della sagra più famosa con gli spaghetti, il guanciale di Amatrice, olio di oliva extravergine, pomodori San Marzano o pomodori pelati, pecorino di Amatrice grattugiato: il tutto a condire l’amatriciana, identificata in tutto il mondo come primo piatto tipico della cucina del Lazio dalle origini contadine. «Esprimo il mio orgoglio per una manifestazione così sentita - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi. - Ormai è un vero e proprio appuntamento nazionale, che si ripete ogni anno e che ogni volta trova nuove ragioni di aggregazione, solidarietà e gioia».

Per tutti gli appassionati e non, di retrogaming, oggi e domenica, presso il parco “Il Monte” di Montasola, si svolgerà la prima edizione di “Sabina Retrogaming”, la fiera del videogioco vintage. Spazi all’aperto, bar e ristorazione, parco giochi e gonfiabili per bimbi faranno da cornice alla manifestazione. Un appuntamento unico quanto particolare che si svolge per la prima volta in Sabina.

Per gli spazi musicali alla fiera campionaria mondiale del peperoncino, a Rieti, questa sera concerto di Anna Tatangelo e, per l’ultima serata, domenica 28 agosto, sul palco saliranno i The Kolors.

“Uomini e cavalli - Western spirit pro rodeo”. Al Centro ippico di Scandriglia, fino a domenica, rassegna dedicata al mondo equestre e al rapporto tra uomo e cavallo. Il programma di questa edizione prevede il Gran Galà sotto le stelle, cavalieri acrobati e artisti internazionali, la presenza dei cow-boy italiani, i butteri della Maremma laziale e le loro tradizioni. Tra gli artisti equestri, i protagonisti degli spettacoli di equitazione: Andrea Andreuzzi e Priska Pichini, Alessandro Conte ed Edoardo Boldrini, Andrea Giovannini, I butteri di Cisterna di Latina e di Scandriglia, Valter Teverini, Diego Tiselli. Presenta Chiara Caponetti, voce ufficiale della rassegna. Tra le attività in programma, Maremma e cow-boy, dimostrazione delle discipline del western rodeo, la Country line dance, carrozze e attacchi. Inoltre gare di abilità equestre della tradizione locale. Presenti la gastronomia tipica locale, tex mex, la cucina dei pionieri, il western saloon, la bisteccheria e l’osteria dei butteri. Previste attività equestri per bambini e ragazzi, animazione e i balli tipici. Presente un villaggio indiano e, nell’area espositiva, il Villaggio western con artigianato ed espositori del mondo equestre. Inoltre, le colonne sonore del grande cinema western, la rievocazione della storica sfida tra i cow-boy del wild west show di Buffalo Bill e i butteri di Augusto Imperiali. L’organizzazione della manifestazione è curata dalla Pro loco di Scandriglia.

A Torri in Sabina, questa sera, la 25esima edizione di “TOrna a Rivivere” per riscoprire le tipiche tradizioni culinarie torresi. Otto cantine aperte con altrettante degustazioni di piatti tipici oltre a due osterie per un percorso enogastronomico e culturale nel centro storico, tra musica popolare e moderna. Funzionerà un servizio navetta.

Nel borgo di Fara in Sabina, fino a domenica, si svolgerà la X edizione di “Arti e mestieri”, che quest’anno si arricchisce della rassegna di musica reppetugna, di gruppi folcloristici e dell’antica processione in costume.

Per l’Estate leonessana, oggi alle 21.30, “Canzoni d’estate”, musica dal vivo in piazza IV Novembre e, alle 23.30, i video animati in 3D sui castelli di Pianezza, Narnate e Leonessa in piazza Madre Teresa di Calcutta. Domenica alle 17.30, “Il Tramonto e l’Aurora”, miti apocalittici delle tradizioni europee e amerinde, a cura di Mario Polia, all’Auditorium Santa Lucia.

A Torricella in Sabina, la festa di San Giovanni: questa sera, l’orchestra spettacolo Sole d’Italia mentre domenica, negli stand gastronomici, la pizza alla pala e la serata musicale coi Liscio e Gasato.

A Gavignano Sabino, la festa dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bosco: questa sera e domenica, stand gastronomico dalle 21, spettacolo musicale con i Tun questa sera, mentre domenica in serata il concerto della Banda musicale di Gavignano Sabino.

A Cantalupo in Sabina torna fino a domenica la tradizionale sagra degli gnocchi.

A Poggio Mirteto scalo, fino a domenica, la festa della Sacra Famiglia nel piazzale adiacente la Chiesa: questa sera, gastronomia e serata danzante con gli Argento Vivo. Domenica sera, la cena conviviale in piazza, dopo la processione.

A Casperia, “Aspra in corto”, cortometraggi in musica, questa sera dalle 20.30, in piazza del Municipio.

Martedì 30 agosto, “Tutto è partito dal cielo”, per sensibilizzare al rispetto della natura e sull’inquinamento luminoso, con Open Sky. Dalle 16.30, un momento guidato dall’insegnante di meditazione Neeraja, a seguire l’eco-trekking a cura di Mauro Cappelletti. Dalle 19, l’Associazione Astronomitaly illustrerà la tematica dell’inquinamento luminoso. Dalle 20 la cena servita (su prenotazione) o al sacco. Dalle 21, concerto “candle light” con Fausto Ciotti. A seguire, “Tutto è partito dal cielo”, l’osservazione astronomica. La manifestazione è al Tancia hostel house, località Osteria Tancia (Monte San Giovanni in Sabina). Ingresso libero, prenotazione cena obbligatoria. Info: 391/1060153 e info@openskynoprofit.org.