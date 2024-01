Amatrice Rieti vira su Claudio Solimina: il tecnico capitolino preferito a Paris ed Epifani. Si attende l'ok del club

RIETI - Il casting per la scelta del nuovo allenatore dell'Amatrice Rieti va avanti. Perché i profili di Fabrizio Paris e Massimo Epifani non hanno convinto appieno il club, anche se per motivazioni differenti. Il tecnico reatino avrebbe accettato di buon grado, ma lavorando a Latina non avrebbe la possibilità di tornare in tempo utile per dirigere gli allenamenti pomediani; l'allenatore abruzzese invece, non avendo maturato esperienza negli ambienti calcistici laziali, potrebbe andare incontro alle stesse difficoltà che hanno in qualche modo penalizzato l'esonerato Vincenzino Angelone.

Pista capitolina. Di conseguenza, il direttore sportivo Mattia Di Loreto ha virato immediatamente sul fronte capitolino e martedì pomeriggio si è incontrato a Capena con Claudio Solimina, tecnico esperto e navigato, che oltre ad aver guidato la Viterbese, vanta panchine anche a Monterotondo, Montecelio, Ladispoli, ma anche Pomezia e Tor Sapienza.

Lo scorso 6 novembre le dimissioni rassegnate a Vicovaro, ironia della sorte nello stesso giorno in cui Angelone fece lo stesso a Rieti prima di ricevere un 'no, grazie' che lo tenne ancora sulla panchina amarantoceleste. Incontro-confronto proficuo, in linea di masssima c'è già un accordo tra il club e l'allenatore, ma prima di apporre nero su bianco e di annunciare Solimina, i dirigenti dell'Amatrice Rieti stanno cercando solo di capire se oltre all'allenatore prescelto, ci sia qualcos altro da valutare.

Se non dovessero esserci altri ripensamenti, oggi Solimina potrebbe già scendere in campo e dirigere il primo allenamento in amarantoceleste in vista della trasferta di Ostia contro la Pescatori, partita da vincere assolutamente per non perdere terreno dalla vetta della classifica.