Kevin Bonifazi ricomincia da Frosinone: il difensore sabino lascia Bologna dopo due anni e mezzo

RIETI - Kevin Bonifazi lascia il Bologna e ricomincia da Frosinone. Il difensore reatino (originario di Toffia), classe '96, vanta finora 116 presenze e 4 gol in serie A, dove ha già vestito le maglie di Spal, Udinese, Torino e Bologna, sarà un valido rinforzo per la difesa della squadra di Eusebio Di Francesco, che conosce bene le doti tecniche e fisiche del calciatore, il quale però è reduce da un periodo caratterizzato da diversi infortuni muscolari.

Finora Bonifazi in stagione ha giocato solo tre gare ufficiali: la sfida di Coppa Italia vinta per 2-0 dal Bologna contro il Cesena al Dall'Ara l'11 agosto 2023, il derby emiliano col Sassuolo del Mapei Stadium (1-1) e la gara seguente contro il Verona in casa, finita 2-0 grazie ai gol di Moro e van Hooijdonk.

In tutte e tre le occasioni, comunque, Bonifazi è rimasto in campo fino alla fine garantendo un rendimento anche piuttosto elevato, prima di fare i conti con alcuni guai fisici che ne hanno minato il percorso stagionale fino a vedersi chiuso da Beukema e Lukumi, che nelle gerarchie di Thiago Motta risultano essere diventati titolari inamovibili insieme a Calafiori.

Bravo comunque il Frosinone a battere una concorrenza piuttosto serrata, visto che sul difensore reatino c'era il forte interessamento di Udinese, Sassuolo, Cagliari e Salernitana, colmando così un 'buco' al centro che consentirà finalmente a Monterisi di tornare a giocare sulla corsia laterale dopo un periodo di adattamento a marcatore.