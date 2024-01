Amatrice Rieti, per il dopo Angelone è ballottaggio Paris-Epifani

RIETI - Aspettando la decisione della società sul prescelto alla sostituzione dell'esonerato Vincenzino Angelone, in casa Amatrice Rieti è già partito il toto-panchina.



Il ballottagio

In questo momento sono due i profili presi in considerazione, peraltro uno l'opposto dell'altro in termini generali. Da una parte la soluzione 'casalinga' con Fabrizio Paris che tornerebbe in sella a un club di Eccellenza giusto undici anni dopo la vittoria della Coppa Italia del 2012 col Rieti. Dall'altra un nome decisamente più consistente a livello di esperienza e di caratura, come Massimo Epifani, pescarese, 49 anni, artefice della promozione de L'Aquila 1927 in serie D maturata lo scorso anno, dopo aver fatto bene anche a Pescara, Fano, Pineto e Notaresco. Da calciatore, Epifani vanta tre presenze in A e 15 in B col Pescara e un campionato di C2 vinto col Grosseto.