Amatrice Rieti esonera il tecnico Angelone: decisivo il ko di Montespaccato

RIETI - Vincenzino Angelone non è più l'allenatore dell'Amatrice Rieti. Il tecnico abruzzese paga a caro prezzo la sconfitta di Montespaccato di domenica e a due mesi di distanza dalle sue dimissioni, poi respinte, stavolta deve lasciare Rieti. .

LA NOTA

«La società comunica l’esonero dell’allenatore della prima squadra Vincenzo Angelone, del suo vice Massimo Volpe e del preparatore Augusto Scarsella. Ringraziamo il mister e il suo staff per l'impegno profuso e per l'ottimo lavoro svolto che è culminato con la promozione della scorsa stagione.A uguriamo a tutti le migliori fortune per le future avventure sportve».