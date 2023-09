Amatrice Rieti cala il tris al Montespaccato: apre Rossi, poi la doppietta di Mattei (3-1). Foto

RIETI - Seconda vittoria di fila per l'Amatrice Rieti in campionato. Stavolta a cadere sotto i colpi degli amarantoceleste è stato il Montespaccato, sconfitto 3-1 grazie al gol del solito Daniel Rossi in avvio e la doppietta di Francesco Mattei, che mette il sigillo su un match a tratti dominato e legittimato con diverse occasioni da gol non concretizzate, dove il Montespaccato però non ha lesinato energie, costringendo per ben due volte Egidio a superarsi per evitare che la palla finisse in fondo al sacco.

VECCHIE GLORIE

Prima del calcio d’inizio, i tanti spettatori presenti sugli spalti dello ‘Scopigno’ hanno tributato un caloroso applauso a tanti ex calciatori del Rieti di diverse epoche: da Nunzio Rucci a Giancarlo Petrangeli, passando per Tonino Pezzotti, Enrico Festuccia e Riziero Angeletti, ospiti della società in tribuna centrale.

LA CRONACA

Pronti via e al 4’ l’Amatrice Rieti trova subito il gol con un colpo di testa chirurgico di Rossi che sbatte sul palo e supera l’ex di turno Tassi (1-0).

La reazione del Montespaccato non si fa attendere e in due minuti confeziona due occasioni da gol mancate per poco: prima con l’incursione in area di Bosi, respinta dalla difesa, poi con un colpo di testa in tuffo di Anello, su corner dello stesso numero dieci capitolino, che sorvola di poco la traversa. Al 15’ sale sugli scudi Egidio che smanaccia in corner una conclusione ravvicinata di Bosi. Ma su capovolgimento di fronte, ecco il raddoppio amarantoceleste: palla lunga per Mattei che anticipa Tassi in uscita e il 2-0 è servito. Ma il Montespaccato è vivo e lo dimostra al 22’ quando costringe Egidio a volare sulla sua sinistra per andare a prendere la punizione di Tamburlani, destinata a finire la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. E proprio agli sgoccioli del primo tempo, il Montespaccato accorcia le distanze con Di Bari che su corner di Bosi insacca di testa sul primo palo (2.-1).

SECONDO TEMPO

Ma l’avvio della ripresa per il Montespaccato è da shock, perché battuto il calcio d’inizio, l’Amatrice Rieti confeziona il 3-1 in appena 25”: sbaglia la difesa ospite, Giovannini intercetta la sfera conclude a rete e Tassi respinge. Di rincorsa Mattei è lesto a depositare la ribattuta in fondo al sacco per poi andare a esultare sotto il settore degli ultras. È un gol che virtualmente chiude la partita, perché da quel momento in avanti l’Amatrice Rieti controlla e riparte, il Montespaccato ci prova con la manovra, ma in attacco non punge. E se si eccettua un tiro al volo di Bosi all’85, respinto ottimamente da Egidio, per il resto non succede più nulla e per gli amarantoceleste arrivano altri tre punti. Domenica si replica, sempre allo ‘Scopigno’, contro la Pescatori Ostia, fanalino di coda con zero punti.

IL TABELLINO

Amatrice Rieti-Montespaccato 3-1

Amatrice Rieti (4-3-3): Egidio; Sciarra, Scipioni, Filosa, A. Fiscaletti; De Fato (22’st S. Fiscaletti), Donatangelo (25’st Di Nicola), Covarelli (34’st Battisti); Mattei (17’st Tiraferri), Rossi (30’st Monaco di Monaco), Giovannini. A disp.: Pezzotti, Boncompagni, Campanelli, Di Francia. All.: Angelone.

Montespaccato (4-3-3): Tassi; Cervoni, Anello, Tamburlani, Laurenzi (8’st Giusto); Di Bari, Damizia (8’st Salustri), Badulescu; Bosi, Moretti (32’st De Marchis), Vitelli (17’st Mancini). A disp.: Grande, Milone, Brunetti, Nanci, Mazzoni. All.: Bussone.

Arbitro: Bordiga di Ostia Lido (Fadale-D’Ippolito).

Marcatori: 4’pt Rossi, 17’ pt e 1’st Mattei, 44’pt Di Bari (M)

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni, spettatori 800 circa. Ammoniti: Filosa, Donatangelo, Scipioni, S. Fiscaletti (AR). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2-5.